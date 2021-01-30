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Haberler Ekonomi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

6 öğretim üyesi alacak

6 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin detaylar sıralandı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

30.01.2021, 11:36

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'den duyurdu. Yayınlanan ilanda, "Doçent kadrosuna başvuracakların, bir dilekçenin ekinde, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil başarı belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının tasdikli fotokopisi, iki adet fotoğraf, özgeçmiş (YÖK formatlı), bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı Üniversite Rektörlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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