Rusya ve Çin’e ihracat trenleri törenle uğurlandı

Türkiye'den Rusya ve Çin'e beyaz eşya ve bor taşıyan ihracat trenleri dün Ankara Tren Garı'ndan uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya gidecek ilk blok ihracat treni ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin büyük bir başarı olduğunu anlattı.

YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATTIK

Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu ulaşımla birbirine bağlamayı amaçlayan 'Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin önemine değinen Karaismailoğlu, dünya demir yolu taşımacılığında söz sahibi olan Türkiye'nin, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den Kars'a ilk seferini yapan trenin dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini anlatan Karaismailoğlu, 30 Ekim 2017'de faaliyetlerine başlayan bu hattın, Asya ve Avrupa arasında demir yolu yük taşımacılığı alanında yeni bir çağ başlattığını bildirdi.

1 AYDAN 12 GÜNE DÜŞTÜ

Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresinin 1 aydan 12 güne düştüğünü, Marmaray'ın da bu hatta entegre olmasıyla Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki sürenin 18 güne indiğini belirten Karaismailoğlu, "Rusya'ya ilk ihracat trenimiz de Bakü-Tiflis- Kars hattını kullanarak Moskova'ya kadar 4 bin 650 kilometre yol kat edecek. 3 bin 321 bulaşık makinesi, ocak ve fırının, 15 vagona yüklenen 15 konteyner içinde Rusya'nın Vladimir bölgesine taşınacak" dedi.



BORUN ÇİN'E YOLCULUĞU

ENERJI Bakanı Dönmez ise Eti Maden ve TCDD'nin işbirliğiyle Çin'e ilk bor ihracatının gerçekleştiğini vurgulayarak, 2020'de Türkiye'nin maden ihracatının altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4.27 milyar dolar olduğunu kaydetti. Dönmez, toplam 190 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, Türkiye'nin toplam ihracatında madenciliğin payının yaklaşık yüzde 2,75 seviyesinde olduğunu ifade etti. Dönmez, "2020'de 1.73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57'sini karşıladık" dedi. Eti Maden'in Çin pazarından bu yılın ilk dört ayı için aldığı 400 bin tonluk sipariş miktarının, 2021'de Çin'deki pazar payımızın artarak, liderliğimizin güçlü şekilde süreceğine işaret ettiğini söyleyen Dönmez, "Asya pazarında ciddi bir büyüme potansiyelimiz var" diye konuştu.