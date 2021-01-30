Türkiye 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama bir önceki yıla göre yüzde 14.4 artışla 762 dolar oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.