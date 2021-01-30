  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Türkiye 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Korona virüsü salgını nedeniyle küresel krizin yaşandığı turizm sektöründe güvenli turizm uygulamasını başlatan Türkiye, 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

30.1.2021

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 2020 yılında elde ettiği turizm geliri de 12.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kişi başı ortalama harcama bir önceki yıla göre yüzde 14.4 artışla 762 dolar oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 2 milyon 128 bin 758 kişi ile Rusya birinci, 1 milyon 242 bin 961 kişi ile Bulgaristan ikinci, 1 milyon 118 bin 932 kişi ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Almanya'yı sırasıyla Ukrayna, İngiltere, Gürcistan, Irak, İran, Fransa ve Hollanda izledi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.