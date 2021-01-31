‘Çin ile iş fırsatlarını kaçırmayalım’

19 Mayıs 2019'da milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yılına ithaf edilerek İzmir ve Ege Bölgesi'nde bir iş örgütü tarafından kurulan ilk düşünce kuruluşu EGİAD Think Tank ilk raporunu yayımladı. Pandemide online olarak sunulan rapor 'EGİAD Çin Raporu - Kuşak, Yol ve Saat Kulesi' başlığı ile yayınlandı. Çin ile ekonomik ilişkilere İzmir ve Ege Bölgesi'nden ayrıntılı bir bakış sergileyen raporun sunumu, Asya ekonomileri ve Asya-Pasifik'te uluslararası ilişkiler konularında uzman olan Dr. Altay Atlı tarafından gerçekleştirildi. Etkinliğe Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da katılım gösterdi. TÜSİAD Çin Network'u uzman üyesi Atlı'nın sunduğu raporda, "Yatırım alanındaki ilişkilerimizin derinleştirilmesi, kalıcı işbirliğinin oluşturulması açısından önemli bir süreci oluşturuyor. Çin ile ticaretimiz mevcut haliyle sürdürülebilir değil, çünkü ciddi bir dengesizlik var. Bunu Çinli mevkidaşlarımıza her fırsatta anlatıyoruz ve bu konuda artık aramızda ortak bir anlayış var. Türkiye Çin'den daha fazla yatırım almalı" denilerek şu ifadelere yer verildi:

İZMİR'DE YATIRIMA TEŞVİK

İzmir ve Ege'den Çin'e ihracatın artırılması amacıyla, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan ürünlerin pazara giriş ve pazar payı artırma çalışmalarının, Ticaret Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ve ihracatçı firmalar arasında Çin'e yönelik bir eşgüdüm mekanizmasıyla yapılması faydalı olacaktır.

Belirlenen sektörlerde Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak şekilde Çin'den teknoloji içeren doğrudan yatırımların İzmir'e çekilmesinin teşvik edilmesi ve İzmir'de bulunan teknoloji parklarının etkin bir şekilde devreye sokulması gerekmektedir.

İzmir ve bölgeden üretici firmaların ve özellikle de KOBİ'lerin bireysel olarak ya da sektörel gruplar halinde Çin'in büyük dijital ticaret platformlarına katılımlarının sağlanması, e-ihracatın artırılması açısından önemlidir.

Başta güneş ve rüzgâr enerjisi, gıda ve tarım ürünleri, makine imalat ve kimyasal ürünler olmak üzere İzmir'in sunduğu yatırım imkanları bu sektörlerdeki büyük Çinli firmaların üst düzey yöneticilerine doğrudan anlatılmalıdır.

İzmir ve Ege'de faaliyet gösteren turizm şirketleri ve tur operatörlerinin, Çinli seyahat acenteleriyle işbirlikleri kurmaları, bu iş birliklerini geliştirmeleri ve bu şekilde Çin pazarında kalıcı olmaları sağlanmalıdır.

İzmir ve Ege'de Çinli turistlere cazip gelebilecek yeni turizm paketleri ve ürünlerinin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve başta Çin'in sosyal medya mecraları olmak üzere farklı kanallardan aktif bir şekilde tanıtımlarının yapılması gerekmektedir.