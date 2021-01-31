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Haberler Ekonomi Gaziantep'te icradan satılık 1+1 daire

'te icradan satılık 1+1 daire

'in ilçesinde 1+1 daire mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. 'nda yer alan ilanda dairenin satış fiyatı ve tarihi de belirtildi.

Gaziantep'te icradan satılık 1+1 daire

31.01.2021, 10:28

Mahkeme Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan 1+1 daire için satış kararı verdi. İlanda yer alan bilgilere göre daire, Fevzi Çakmak Bulvarı ve Ordu Caddesi'ne ve otobüs güzergâhlarına yakın olup ulaşım kolaylığı bulunmaktadır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Satış tarihi olarak ise 01.04.2021 10:20 - 27.04.2021 10:20 tarihleri açıklandı.

İlanla ilgili detaylı bilgiler için tıklayın...

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