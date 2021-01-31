İzmir Çiğli'de icradan satılık 500 metrekare arsa

Mahkeme İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 500 metrekare arsa için satış kararı verdi. Çiğli ve Karşıyaka İlçe merkezine, ana alışveriş merkezlerine, sağlık tesislerine uzak sayılabilecek konumda olduğu belirtilen arsanın satış bedeli olarak ise 1.000.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 07.04.2021 14:00 belirlendi.