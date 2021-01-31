  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İzmir Çiğli'de icradan satılık 500 metrekare arsa

'de icradan satılık 500 metrekare arsa

'in ilçesinde bulunan 500 metrekare büyüklüğünde arsa mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Arsanın satış fiyatı ve satış tarihi de ilan üzerinde ayrıca belirtildi.

İzmir Çiğli'de icradan satılık 500 metrekare arsa

31.01.2021, 10:28

Mahkeme İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan 500 metrekare arsa için satış kararı verdi. Çiğli ve Karşıyaka İlçe merkezine, ana alışveriş merkezlerine, sağlık tesislerine uzak sayılabilecek konumda olduğu belirtilen arsanın satış bedeli olarak ise 1.000.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 07.04.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Çiğli'de icradan satılık 500 metrekare arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.