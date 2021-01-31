Kentsel dönüşüme vergi indirimi

Riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde, taşınmaz sahiplerine ait mevcut inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin taahhüt işlerinde KDV yüzde 1 olarak uygulanacak. Mal ve Hizmetlerde Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait inşaat alanının 1.5 katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak konutlara ilişkin taahhüt işlerinde KDV oranı yüzde 1'e indirildi. Taşınmaz sahiplerinin müteahhide arsa payı vermeden dönüşüm projelerini kendileri yaptırarak aynı alanda konut inşa etmek istemeleri halinde, alacakları hizmetlere yüzde 18 KDV hesaplanıyordu.,

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