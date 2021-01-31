Prim borcu yapılandırması için son fırsatı kaçırmayın

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borç yapılandırması için yarın son gün. SGK'nın web sitesinden yapılan açıklamaya göre 17/11/2020'de yürürlüğe giren 7256 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun' hükümlerinden yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, 30/12/2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla birer ay uzatılmıştı. Buna göre, yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin 1 Şubat 2021 tarihi bitimine kadar başvuruda bulunmaları ve başvuru üzerine yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödemelerini de 31 Mart 2021 tarihi bitimine kadar yapmaları gerekmekte.



HANGİ PRİMLERİ KAPSIYOR?

2020 Ağustos ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigorta primleri, 01.02.2021'den önce kesinleşen idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya malullük sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigortası primleri, kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenmiş alacakların henüz ödenmemiş fer'ileri, 5510/Ek-5 ve Ek-6'ncı maddeleri ile 2925 sayılı kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, 6183/48'inci madde kapsamında taksitlendirilen alacaklar, yapılandırma kapsamında



YAPILANDIRMANIN DETAYLARI

● Yapılandırma kapsamındaki alacaklar, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Değişim Oranı) ile güncellenecek. ● Peşin yapılacak ödemelerde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı, 2 taksitle ödemede ise yüzde 50'si silinecek. ● 2020 Ağustos ayı ve öncesine ait 60/g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borcu aslının, 30.04.2021'e kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. ● Daha önce hiç gelir testi yaptırmamış GSS sigortalılarının, 31.03.2021 tarihine kadar gelir testine başvurmaları ve hane içindeki gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunun tespiti halinde, GSS prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek



ANLAŞMA NE OLURSA BOZULUR?

Yapılandırma taksitlerinden ilk iki taksitin süresinde ödenmemesi ya da ilk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, yapılandırma bozulacak. Taksitli ödemelerde (taksitin yüzde 10'unu geçmemek üzere) 10 liraya kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacak. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.



ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

● Prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 10'unun, en son 31.03.2021 tarihine kadar veya geç ödeme zammıyla 30.04.2021 tarihinde peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek.

● İlk taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartıyla, kalan prim aslının ve prim aslına uygulanan Yİ-ÜFE'nin yüzde 50'sinin 30.04.2021'e kadar tamamının ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecek. Taksitli ödemeyi tercih edenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle ödeme yapabilecekler.

● Tercih edilen taksit sayısına göre güncellenecek tutar aşağıdaki katsayılara göre belirlenecektir. 6 eşit taksit için (1,045), 9 eşit taksit için (1,083), 12 eşit taksit için (1,105), 18 eşit taksit için (1,15).

● Prim borcu bulunan Bağ-Kur sigortalılarının borçlarını 01.02.2021 tarihine kadar ödeyememeleri veya yapılandırma kanunu kapsamında yapılandırmamaları halinde; 31.10.2020'den önceki prim borcu bulunan hizmetleri durdurularak, prim borçları silinecek. Faaliyetlerine devam edenlerin ise sigortalılıkları 01.11.2020 itibariyle yeniden başlatılacak.