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Haberler Ekonomi Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda

Son dakika: ve 5 Şubat'ta hesaplarda

Son dakika haberi...Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ocak ayı ve kısa çalışma ödeneğinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda
DHA

31.01.2021, 11:09 Güncelleme Tarihi: 31.01.2021, 11:20

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

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