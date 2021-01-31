Son dakika: İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği 5 Şubat'ta hesaplarda

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta hesaplara yatırıyoruz" dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
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