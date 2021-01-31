Yusufeli Barajı’nın yapımında sona gelindi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Artvin Çoruh Nehri üzerinde yapımı sona gelinen Yusufeli Barajı sahasında incelemelerde bulundu. Gövde imalatının bitmesine 1 metre kalan barajda lider blokta son beton dökümleri yapılıyor. 152 bin metreküp betonun da dökülmesi ile 275 metrelik gövde imalatı tamamlanacak. Baraj, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak.