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337 sözleşmeli personel alacak

, () sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alımı giriş sınavı ilanı yayımladı. Alınacak personel sayısı 337 olarak açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı 337 sözleşmeli personel alacak

01.02.2021, 11:32

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda toplam 337 (üç yüz otuz yedi) sözleşmeli personel alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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