“İpek Yolu, İzmir’i şaha kaldıracak bir kıvılcımdır”

Yeni Asır'ın başlattığı 'Haftabaşı Sohbetleri'nin ilk konuğu Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi oldu.

Eskinazi 2023'te Türkiye ihracatına 20 milyar doların üstünde katkı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Pandeminin ihracata etkilerini, İzmir ve Ege ekonomisini, geleceğe dair öngörülerini ve pek çok konuyu değerlendiren Eskinazi, "2023 yılında 226 milyar dolarlık ihracata İzmir'in 20 milyar doların üzerinde katkı yapması lazım" dedi. Eskinazi, İpekyolu projesini ise "Türkiye ve İzmir'in şahlanması için bir kıvılcımdır. Bu projede Avrupa'ya ve dünyaya açılabilme şartlarını yerine getirirsek, gerekli katma değeri alabileceğiz" diye açıkladı.



İhracatçılar açısından 2020 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye ve Ege, pandemiye rağmen hedefine ulaştı mı?

MART ve Nisan aylarındaki rakamlara baktığımız zaman ihracatçıların bu dönemde sendelediğini gördük.

Yüzde 50'ye varan bir ihracat düşüşü, Avrupa'nın kapanması, Türkiye'nin kapanması ve tarım hariç üretim yapılamaması nedeniyle bir şaşkınlık geçirdik. Açılmaların başlaması ve online satışların devreye girmesiyle, bazı firmaların geçen seneden bile daha çok ihracat yaparak açığı kapatmaya çalıştığını gördük. Sene sonuna yaklaşırken, gördük ki bu açığı kapatmayı bilmişiz.

Bu, firmalarımızın çevikliğini gösteriyor. Bir daha böyle bir olayla inşallah karşılaşmayız ama karşılaştığımız zaman da bunları atlatacak bir altyapıya sahibiz.





Jak Eskinazi, İzmir ekonomisini ve geleceğini Mert Alpdündar'a değerlendirdi.

TÜRKİYE NASIL BAŞARABİLDİ?

Türkiye, pandemi koşullarını diğer dünya ülkelerine göre nasıl yönetti?

PANDEMİ yönetme konusunda Türkiye çok başarılı oldu. İzmir'de Valilik bir vali muavini atayarak hepimizin pandemide neler yapması gerektiğini, sanayicinin ve esnafın mağdur olmaması için ne gibi tedbirler alınması gerektiğini, ihracatçının, tarımın durmaması için neler yapılması gerektiğini aktardılar. İzmir, pandemiyi en iyi yöneten illerden biri oldu. O konuda geçmiş dönem ve şimdiki valimizi kutluyorum. Belediye başkanımızı da kutluyorum, o da bu konuda çok yardımcı oldu.



SANAYİDE ARA KAPANDI

2020 yılı, ihracatçı birlikleri açısından rekorlar kırılan bir yıl oldu.

Bu rekorlarda en önemli etkenler nelerdir?

TARIM hiç durmadı. Pandemide de üretim yaptı ve müşterilerin ihtiyacını hızla temin etmeye çalıştı.

Sanayide ise Avrupa kapanınca biz de kapatmaya mecbur kaldık.

Çünkü sanayi ürettiğini teslim alacak mercii bulamadı. Elindeki stoklarını stoklayacak yer bulamadı.

İki ay kapandık. İki ay sonrasında Avrupa da açılınca hemen devreye girdi ve Türkiye pandeminin avantajlarını kullandı. Çünkü Avrupa, Uzakdoğu'dan ve uzak mesafelerden aldığı ürünleri kısa mesafe olan Türk üreticisinden aldı. Böylece aradaki mesafeyi kapatabildik.



İHRACAT İMKANLARINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Çin ticareti ve İpek Yolu Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

TÜRKİYE'NİN ve İzmir'in şahlanması için bir kıvılcımdır.

Eğer bu projede biz gerektiği gibi yerimizi alabilirsek, Avrupa'ya ve dünyaya açılabilme şartlarını ortaya koyabilirsek, ki o şartların çoğu mevcut şu an İzmir'de, tahmin ediyorum ki İpek Yolu'ndan Türkiye, gerekli değer ve katma değeri alabilecek. Demiryolu çalışmaya başladı, düzenli seferlerin yapılması lazım. Onun için bizim Çin'e olan ihracatımız artmalı. Şu anda 15-16 milyar dolarlık bir eksiyle gidiyoruz.

Sanayi ürünlerinde belki çok şansımız olmayabilir ama bazı tarım ürünlerinde olsun, madenlerde olsun arayı kapatmalıyız...

Biz Çin'e ham mermer satıyoruz, maden satıyoruz.

Bunlar zaten onların ekonomileri için elzem. Bunları satın almazlarsa ekonomileri yürümez. Bizler daha fazla ürün almalarını sağlamalıyız.

Onların kurdukları bariyerleri kaldırabilmemiz lazım.

Kanatlı ette kaldırmaları lazım, kaldırıyorlar. Yaş sebze meyvede olsun, sebze mamüllerinde olsun. Bunun gibi gibi daha çok şey var. Gün gelecek sanayi ürünü bile satabileceğiz.

Çin şu anda hazır giyimde pahalı, biz satabileceğimiz konumdayız. Şu anda Çin'de öyle bölgeler var ki Avrupa'dan daha zengin ve kalabalık. Biz bu bölgelere onların tercih ettikleri ürünleri sunup, satabilmeliyiz.



İZMİR'İN ALTYAPISI ÇOK SAĞLAM

2021 ve 2023 hedefleriniz nelerdir?



EİB olarak 2021 için 15 milyar dolarlık bir çıta koyduk. Bizim 2023'te 20 milyar doları geçmemiz lazım. Aslında İzmir'in ihracatı 22 milyar doları geçiyor. Ama kayıt altına alınan ihracatının 15 milyar doları geçeceğini tahmin ediyoruz.

İnşallah pandemi gibi başka felaketler, Akdeniz'deki sıcak atmosfer ortadan kalkar ve yolumuza devam ederiz.



İZMİR ve Ege'nin Türkiye ekonomisindeki yeri nedir?

İzmir'in 14 OSB'si var. Dikili'de Tarım OSB kuruluyor. Seferihisar'da tekrar bir sera bölgesi kuruluyor.

İzmir'in iki serbest bölgesi var. Nereden bakarsanız limanla dolu. Biz dünyadan yatırım alacak konuma kendimizi hazırlamış bir bölgeyiz. Artık dünyadan yatırımcı çekmeye hazırız. Serbest şehir olma altyapısına sahibiz. Serbest şehir olma bir ütopya gelebilir. Onun bürokratik ve hukuki altyapısını önceden hazırlamak lazım. Olmayacak şeyler değil. Kısa bir bağlantı demiryolu ve hava alanında Türkiye'nin ikinci en büyüğü olma ihtiyacımız var. Bunlar olduktan sonra biz İzmir'i kanatlandırırız.