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Haberler Ekonomi Kısa çalışma ve işsizlik parası 5 Şubat’ta hesapta

Kısa çalışma ve işsizlik parası 5 Şubat’ta hesapta

Kısa çalışma ve işsizlik parası 5 Şubat’ta hesapta

1.2.2021

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin, 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatarak, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" ifadesini kullandı.

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