Türkiye’den rekor petrol üretimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli enerji politikasıyla Türkiye'nin petrol üretiminin salgında hız kesmediğini belirterek, "2020'de, Türkiye olarak enerji alanında attığımız adımlarla öne çıktık. Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında 'daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir' diyerek başlattığımız üretim atağı, ham petrol ve doğalgazda devam ediyor. Tüm dünyada düşen üretim ve azalan ekonomik faaliyetlere karşılık, Türkiye ham petrol üretiminde rekor kırdı" dedi. Dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik adımlarla ham petrol üretiminin 2019'a göre 1.5 milyon varil arttığını kaydeden Dönmez şöyle konuştu:

22 MİLYON VARİLİ AŞTIK

"2020'de ürettiğimiz ham petrol 22 milyon varili aştı. 22 milyon 269 bin 326 varil petrolün 16 milyon 613 bin 159 varili kamu eliyle çıkarılırken, 5 milyon 656 bin 167 varili ise özel sektör tarafından ekonomimize kazandırıldı" dedi. Doğalgazda da üretimin sürdüğüne dikkat çeken Dönmez, "Karada gerçekleştirdiğimiz doğal gaz üretimi 2020'de 457 milyon 826 bin 360 metreküpe ulaştı" diye konuştu.

KARADENİZ'DE BÜYÜK KEŞİF

2020'nin enerjide yerli ve yenilenebilir kaynakların yılı olduğunu belirten bakan, "Geçen yıl Karadeniz'de keşfettiğimiz 405 milyar metreküp doğalgazın ve devreye aldığımız, neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüzün mutluluğunu yaşadık.

BARIŞ ŞİMŞEK