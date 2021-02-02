Döviz ve altında düşüş hızlandı

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk enflasyon toplantısında piyasalara verdiği net mesajları ve sıkı para politikası duruşunun korunacağına yönelik açıklamalarıyla Türk Lirası'na verilen destek sonuç getirdi. Dolar/TL'de düşüş yeni haftanın ilk gününde yüzde 2'ye yaklaştı. Geçtiğimiz haftayı 7,32'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL, hızlı bir düşüşle başladığı haftanın ilk gününde en düşük 7,16'ya kadar geriledi. Euro/TL'deki düşüş dolardan daha hızlı bir şekilde gerçekleşirken geçen cuma 8,88'den kapanan euro/TL kuru, 8,6685'e kadar çekildi. Dolar/TL'de 7,22 - 7,15 seviyesinin destek, 7,57 - 7,60'ın ise direnç seviyeleri olarak takip edileceği belirtildi.

6 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Düşüşü ivme kazanan dolar kuru, 7,20'nin altına gerileyerek Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü. TCMB'nin artan kredibilitesi ve Ağbal'a duyulan güvenin giderek güçlenmesiyle dolar kurunda düşüş eğiliminin devam ettiğini ifade eden analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisini yüzde 6'ya yükseltmesinin de Türk lirası varlıklara ilginin artmasını sağladığını ifade etti.



GÜMÜS 8 YILIN ZIRVESINDE

GAMESTOP hissesinden sonra küresel çapta bireysel yatırımcıların radarına giren gümüşte ise yüzde 5'in üzerinde yükseliş gözlenirken Türkiye piyasalarında da etkisi görülmeye başladı. Borsa İstanbul'da dün açılışta en çok yükselen QNB Finansbank gümüş borsa yatırım fonu oldu. Yüzde 10 yükseliş yaşayan fon 48.40 lira ile tavan yaptı. Forumlarda örgütlenerek gümüş fiyatlarına odaklanan küçük yatırımcılar, gümüş fiyatlarının cuma günkü kapanışa göre yüzde 11 artmasını sağladı. 30 doları aşan gümüşün ons fiyatları 8 yılın en yüksek seviyelerine çıktı.