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Haberler Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

13 öğretim üyesi alacak

ilan portalı ilan. gov.tr’de yer alan duyuruda öğretim üyesi alacağı belirtildi.

Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

02.02.2021, 13:31

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Fenerbahçe Üniversitesi Prof.Dr., Doç. Dr., Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 13 kişi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 16 Şubat 2021 olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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