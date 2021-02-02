Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Fenerbahçe Üniversitesi Prof.Dr., Doç. Dr., Dr. Öğretim üyesi olarak görev yapmak üzere 13 kişi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 16 Şubat 2021 olarak belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.