İmalat PMI en güçlü iyileşmeyi gösterdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksinin ocakta 54,4'e yükselerek temmuzdan bu yana en güçlü iyileşmeye işaret ettiğini bildirdi. Eşik değer olan 50,0'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, aralıkta 50,8 olarak ölçülen manşet PMI ocakta 54,4'e çıktı ve faaliyet koşullarında Temmuz 2020'den bu yana en güçlü iyileşmeyi gösterdi.

Böylelikle, sektörün performansı üst üste sekiz ay güçlenmiş oldu. Kovid-19 nedeniyle iki aylık yavaşlamanın ardından ocakta üretim yeniden büyüme kaydederken, son üç ayda ilk kez artan yeni siparişlerde de güçlü iyileşme görüldü. Büyüme en yüksek hızda kaydedilirken, benzer şekilde, iki aylık ivme kaybının ardından yeni ihracat siparişleri de yeniden artış gösterdi.

Yeni siparişlerin pozitif seyre dönmesi firmaların ocakta ek personel alımını sürdürmelerine yol açtı. İstihdam artış hızı güçlü düzeyde ve Aralık 2017'den beri en yüksek oranda kaydedildi.