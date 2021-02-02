Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İstinye Üniversitesi, 48 akademik personel alımında bulunacak.
Prof / Doç / Dr. Öğr Üyesi / Öğr. Gör / Araş. Gör alımının yapılacağı duyurulan ilanda son başvuru tarihi ise 16 Şubat 2021 olarak açıklandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.
İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.