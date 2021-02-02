Meyve suyu ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin meyve suyu ihracatı 2020'de 322,8 milyon dolarla rekor kırdı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl meyve suyunda ihracat yüzde 24 artarak 322 milyon 793 bin dolara çıktı. Meyve suyu ihracatında ABD 86 milyon 641 bin dolarla birinci sırada yer aldı. En çok artışın yaşandığı Güney Kore pazarı ise 3. sıraya yerleşti. Çeşit olarak ise en fazla elma suyu ve konsantresi, üzüm suyu ve konsantresi, ananas suyu ve konsantresi ihraç edildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, salgın nedeniyle yaş meyve sebzeye yoğun talep olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2020'de yaş meyve sebze mamullerinden 1 milyar 683 milyon 626 bin dolar gelir elde ettiğini aktaran Uçak, katma değerli üretim anlamında bu ihracatı değerli bulduklarını ifade etti. Uçak, "Son 10 yılda ihracatımız 322 milyon dolara çıkmış. 2021'de de yeni bir rekora imza atıp, meyve suyu ihracatımızı 350 milyon dolara çıkarmak istiyoruz." dedi.