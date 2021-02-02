Süt, peynir ve yoğurt yakın markaj altında

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında marketlerde en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda olduğunu açıklarken bunu sırasıyla ıspanak, pırasa, elma, kuru soğan, lahana, patates ve yumurta takip etti.

ISPANAK İKİNCİ SIRADA

Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün marketlerde süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise marketlerde karnabahar, üreticide lahana olduğunu aktaran Bayraktar, ocakta marketlerde kuru fasulye ve toz şeker fiyatında ise bir değişimin meydana gelmediğine dikkati çekti. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Marketlerde en fazla fiyat düşüşü yüzde 34,59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14 ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde 5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti" ifadelerini kullandı. Bayraktar, marketlerde en fazla fiyat artışı görünen ürünlerin ise süt, kabak, beyaz peynir, patlıcan, sivri biber, tereyağı, fındık, yoğurt ve kuru üzüm olduğunu söyledi. Üreticilerin bin bir emekle ürettikleri üründen yeterli gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla tüketebilmelerini temenni ettiklerinin altını çizen TZOB Başkanı Bayraktar, şunları söyledi:

FAİZSİZ, UZUN VADEDE

"Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde halkımızın makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için çok tüketilen ürünlerdeki üretici market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekiyor. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır."



28 ÜRÜNÜN FIYATI DÜSTÜ

BAYRAKTAR, yazılı açıklamasında, ocakta marketlerde 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, marketlerde 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, marketlerde 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.