  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi THY, Avrupa’nın zirvesine yerlesti

THY, ’nın zirvesine yerlesti

THY, Avrupa’nın zirvesine yerlesti

2.2.2021

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Öte yandan THY, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satış kampanyası başlattı. İstanbul'dan Kharkiv, Lviv, Zaporijya, Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109 dolar, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine, Kherson'a 119 dolar, Belgrad'a 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kiev'e 159 dolar ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla her şey dahil gidiş dönüş uçuş imkanı sağlanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY, Avrupa’nın zirvesine yerlesti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.