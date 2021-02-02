THY, Avrupa’nın zirvesine yerlesti

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Öte yandan THY, Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna'ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satış kampanyası başlattı. İstanbul'dan Kharkiv, Lviv, Zaporijya, Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109 dolar, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine, Kherson'a 119 dolar, Belgrad'a 129 dolar, Podgorica'ya 139 dolar, Kiev'e 159 dolar ve Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlarla her şey dahil gidiş dönüş uçuş imkanı sağlanacak.