TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), Türkiye İş Kurumu aracılığı ile personel alımı ilanları yayımlandı.

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere belirtilen mesleklerde 45 kişilik işçi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.