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Haberler Ekonomi TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

(TÜRASAŞ), taşra teşkilatında görev almak üzere 45 personel alımı yapılacağına ilişkin ilan yayımladı.

TÜRASAŞ 45 sürekli işçi alacak

02.02.2021, 13:36

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ), Türkiye İş Kurumu aracılığı ile personel alımı ilanları yayımlandı.

TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü, Sivas, Eskişehir ve Sakarya Bölge Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere belirtilen mesleklerde 45 kişilik işçi alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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