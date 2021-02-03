Ayakkabıcılar ihracata başladı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 20 ayakkabı ustasının kurduğu kooperatif, Avrupa ülkelerine ihracata başladı. Ödemiş Ayakkabı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Mustafa Köksoy, "Hakiki deriden ürettiğimiz ayakkabıların Türkiye'den sonra Avrupa ülkelerinde de marka olmasını sağlamak istiyoruz" dedi. Yeni üyelik taleplerini değerlendirdiklerini ifade eden Köksoy, kooperatif sayesinde kalite standardı ve tasarım çeşitliliğinin yakalandığını, zincir mağazaların siparişlerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.