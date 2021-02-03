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Haberler Ekonomi Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

45 öğretim üyesi alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 45 öğretim üyesi alacak.

Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak

03.02.2021, 11:07

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 45 öğretim üyesi alımı yapılacağını açıkladı. Yapılan duyuruda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" , "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel Yükseltme ve Atama Esasları"nın ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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