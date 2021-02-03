Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti: "Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."
Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması! 'Asla taviz vermeyeceğiz' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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