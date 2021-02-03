Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! İşte Şubat ayı kira zammı oranı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayındaki kira artış kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için ne kadar oldu? Kira hesaplaması nasıl yapılır? İşte 2021 Şubat ayı kira zam oranı...

ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Şubat ayı kira zam oranları aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından kesinlik kazandı. TÜFE oranları baz alınarak belirlenen kira artış oranları 2021 Şubat ayında yüzde yüzde 12,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan son verilere göre ise TÜFE'de Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,53 artış gerçekleşti.

ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97

Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.