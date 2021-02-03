Ocak ayı ihracatında tüm zamanların rekoru

Tıcaret Bakan Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Pekcan, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 artışla 15 milyar 48 milyon dolar oldu. Bu tüm zamanların en yüksek ocak ihracatı." dedi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve dünya ekonomilerine etkilerinin sürmesine rağmen söz konusu tutarla tüm ocak ayları içinde en yüksek ihracat değerine ulaşıldı. İthalat, yüzde 5,63 düşüşle 18 milyar 123 milyon dolara, dış ticaret hacmi, yüzde 2,12 azalarak 33 milyar 171 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 31,95 azalışla 3 milyar 75 milyon dolara düştü. En çok ihracat 7 milyar 515 milyon dolarla ara mallar grubunda gerçekleşti.