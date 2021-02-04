200 milyarlık barış

Hükümetin, vergi borcunu yatıramayan mükelleften kredisini ödeyemeyen öğrenciye, primini geciktiren Bağ- Kur'ludan genel sağlık sigortasını aksatan vatandaşa uzattığı barış eli havada kalmadı. Vergiden sonra prim borçları başta olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırmasında da rekor kırıldı. Buna göre 1.7 milyon vatandaş 90 milyar liralık borcunu yapılandırdı, 2.75 milyar lira tahsilat gerçekleşti. Yapılandırmayla birlikte 1 Mart'ta peşin ödeyen 3580 lira yerine 82 lira yatıracak, genel sağlık sigortası borcunda 30 Nisan'a kadar anaparayı yatıranın faizi silinecek, 31 Mart'a kadar gelir testi yaptıranın borcu silinecek, primi devlet ödeyecek.



7 MİLYARLIK TAHSİLAT

Vergi, prim, idari cezalar başta olmak üzere borç yapılandırmasında süre önceki gün doldu. Vergi ve idari para cezalarının ardından dün de SGK'ya yapılan başvuru sonuçları açıklandı. Sosyal Güvenlik Merkezleri, e-sgk, e-devlet üzerinden 1 milyon 770 bin vatandaş başvurdu. Böylece posta yoluyla gelen başvurular da dikkate alınınca 17 Kasım'dan bu yana başvuranların sayısı 10 milyona yaklaştı. Devletin yapılandırdığı borç tutarı 200 milyar lira olurken, 7 milyar liraya yakın tahsilat gerçekleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yapılandırılan toplam alacak 90 milyar lirayı aştı ve bugüne kadar 2,75 milyar lira tahsilat gerçekleştirildi" dedi.



GSS BORCU OLANA SÜRE

GSS borçları için başvuru şartı bulunmuyor. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran ve bugüne kadar da hiç gelir testi yaptırmayıp borcunu ödeyemeyecek durumda olanların 31 Mart'a gelir testi yaptırmaları durumunda geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların borçları silinecek. Tüm primleri devlet karşılayacak. Bağ-Kur sigortalılarının söz konusu süreleri dondurularak prim borçları silinecek.

HAZAL ATEŞ/ ANKARA