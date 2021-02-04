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Haberler Ekonomi Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 3+1 daire

'de icradan satılık 3+1 daire

'nın ilçesinde 90 metrekare büyüklüğünde daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ilan üzerinde ayrıntılı olarak belirtildi.

Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 3+1 daire

04.02.2021, 09:54

Mahkeme Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 3+1, 90 metrekare büyüklüğünde daire için satış kararı verdi. Isınma sisteminin kombi ile sağlandığı, net kullanım alanının balkon dahil 90,00 metrekare olduğu dairenin satış bedeli olarak ise 250.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak ise 29.03.2021 11:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgi için tıklayınız

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