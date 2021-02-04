Ankara Yenimahalle'de icradan satılık 3+1 daire

Mahkeme Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan 3+1, 90 metrekare büyüklüğünde daire için satış kararı verdi. Isınma sisteminin kombi ile sağlandığı, net kullanım alanının balkon dahil 90,00 metrekare olduğu dairenin satış bedeli olarak ise 250.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak ise 29.03.2021 11:00 belirlendi.