Aydınlı 8 bin kadına mikro kredi desteği

Aydın'da 8 bin dar gelirli kadın girişimciye 45 milyon 252 bin lira mikro kredi dağıtıldı.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Türkiye Grameen Mikro Finans Programı Aydın Mikro Finans Şubesi 2008 yılından beri projeyle dar gelirli kadınların kendilerine gelir getirici faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlıyor. Aydın'da 8 bin dar gelirli kadın girişimci mikro kredi desteğinden yararlanırken, yeni talepler için arayış sürüyor. Aydın Mikro Finans Şubesi mevcut sayıyı artırmak için köylerde tanıtım yapıyor. Mikrofinans Aydın Şube Yöneticisi Müşerref Kahraman, "Şubemizden mikro kredi alan girişimcilerin üretim, ticaret, işletme, tarım ve hayvancılık gibi işlerle uğraştıkları görülüyor. Kırsal kesimlerdeki kadınlarımızı mikro kredi ile tanıştırıp aile ekonomilerine katkı sağlamalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE (ÖZEL)