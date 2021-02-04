Cerrahi maske de enflasyon sepetinde

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,68, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,66 artış gösterdi.



TAVİZ VERMEYECEĞİZ

YILLIK enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu. Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,77 ile mandalinada yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 45,79 ile karnabahar oldu.



HAZİNE ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor.

Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz" dedi. Elvan, fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olmadığını söyledi.

ÖTE yandan Kovid-19'la mücadele sürecinde değişen tüketim alışkanlıkları enflasyon sepetine de yansıdı. TÜİK, cerrahi maske ve evde çalışmanın vazgeçilmezi kadın sweatshirtü de sepete aldı. Madde düzeyinde tere, erik, normal buzdolabı, kalın kumaşlar ve şofben enflasyon sepetinden çıkarıldı.