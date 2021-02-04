‘Gezi benzeri bir olaya izin vermeyeceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Artvin, Bilecik, Çankırı, Gaziantep ve Iğdır 7.

Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, özetle şunları söyledi:



KARARLI DURUŞ SERGİLİYORUZ

Ay sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitiriyoruz. Kongrelerimizi elbette temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek yürütüyoruz. Kongrelerimizi adeta enerjimizi yenilediğimiz, demokrasi şölenlerine çeviren tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Türkiye olarak bir yandan salgınla mücadele ederken, diğer yandan da siyasi ve ekonomik hedefleri hayata geçiriyoruz. Uluslararası alanda ülkemizin menfaatlerini korumak için kararlı bir mücadele gösteriyoruz. Terör örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergiliyoruz.

Yeni kazanımlar için yeni adımlar atmanın hazırlıklarını yürütüyoruz. Küresel siyasal ve ekonomik dengeler sarsılırken, ülkemizin kendisine önemli bir yer sağlamasını hedefliyoruz.



CHP BİR YALAN PARTİSİDİR

CHP, 7/24 açık bir yalan partisidir.

Başındaki adamda 7/24 yalan söyleyen bir adama dönüşmüştür.

CHP'den bizim beklentimiz yok.

Kendi içindeki taciz ve tecavüz skandallarını halletseler yeter.

Boğaziçi'nde terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, talebe misiniz yoksa rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz? Buna fırsat vermeyeceğiz, gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak, yaşatmayacaktır. Bay Kemal sen terörist arkadaşlarınla devam edeceksen buyur o yola devam et. LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir.



BU ZATA CEVAP VERECEKLER

Önceki günkü kabine toplantımızın ardından ekonomi ile ilgili kapsamlı değerlendirmeler yaptım, rakamlar verdim. Yine de arkadaşlarımız bu zatın iddialarının her birine tek tek cevap vermişlerdir.

Milletimiz tarımdan sanayiye kadar her alanda neler yaptıklarımızı bizzat yaşayarak görüyor. Bizim kendimizi anlatmadığımız her yerde yalan ve iftira furyası alıp başını gidiyor. 18 yılda kazandırdığımız her eseri bıkmadan usanmadan anlatmanızı istiyorum.

Seçim gününe kadar her birlikte sahada adım atmadık tek karış yer, elini sıkmadık tek bir vatandaşımızı bırakmayana kadar çalışacağız. Milletimiz sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye nasıl hizmet verdiğimizi çok iyi biliyor.

Teşkilatlarımızın tüm bireylerine önemli görevler düşüyor. Yeni anayasa çalışmalarına Cumhur İttifakı ile birlikte öncülük edeceğiz.

Böylesine kapsamlı bir çalışma ülkedeki tüm kesimlerin içinde yer almasıyla anlamlı bir hale gelecektir.

Katkı vermek isteyen herkesi içinde görmek isteriz.



'YENİ ANAYASA İÇİN ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ

KONUŞMASINDA yeni sivil anayasa çağrısını hatırlatan Erdoğan, "Bu anayasa ülkemize kazandırdığımız tarihi atılımların üzerine inşa edilecek. Yeni anayasa çalışmasına Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla öncülük edeceğiz. Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklamalarını memnuniyetle karşıladım. Süreci sabote etmek yerine olumlu katkı sunmak isteyen tüm grupları anayasa çalışmasının içinde görmek istiyorum. Şu ana kadar terör örgütlerinin vesayetindeki partilerin gölgesinde kalan bir ana muhalefetin bu sorumluluğu yerine getirmesinin zor olduğunu gördük. Hiç değilse Türkiye'nin partisi gibi davranan bir ana muhalefet görmeyi ümit ediyoruz. Yapılan reformların demokratik ve ekonomik kalkınmamızın çarpan etkisine dönüşmesini de ancak bu şekilde sağlarız. Bize bir adım gelene beş adım gitmekte asla tereddüt etmeyiz" diye konuştu.