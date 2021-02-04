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Haberler Ekonomi İzmir Dikili'de icradan satılık arsa

'de icradan satılık arsa

'in ilçesinde bulunan 399 metrekare arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. tarafından verilen ilanda arsanın satış fiyatı ve tarihi de ayrıntılı olarak belirtildi.

İzmir Dikili'de icradan satılık arsa

04.02.2021, 10:30

Mahkeme İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan 399 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Bulunduğu ada içerisinde ve etrafında hiçbir yapılaşma olmayan arsanın satış bedeli olarak ise 39.900 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 08.03.2021 10:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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