İzmir Dikili'de icradan satılık arsa

Mahkeme İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan 399 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Bulunduğu ada içerisinde ve etrafında hiçbir yapılaşma olmayan arsanın satış bedeli olarak ise 39.900 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 08.03.2021 10:30 belirlendi.