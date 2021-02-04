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Haberler Ekonomi Manisa Salihli'de icradan satılık daire

'de icradan satılık daire

'nın ilçesinde bulunan 2+1 daire mahkeme kararıyla satışa çıkarıldı. Dairenin satış fiyatı ve satış tarihi de ilan üzerinde ayrıca belirtildi.

Manisa Salihli'de icradan satılık daire

04.02.2021, 10:01

Mahkeme Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 90 metrekare büyüklüğün daire için satış kararı verdi. Duvarları plastik boyalı olan ve ısıtmasının soba ve klima ile sağlandığı dairenin satış fiyatı olarak ise 180.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.03.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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