Manisa Salihli'de icradan satılık daire

Mahkeme Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan 90 metrekare büyüklüğün daire için satış kararı verdi. Duvarları plastik boyalı olan ve ısıtmasının soba ve klima ile sağlandığı dairenin satış fiyatı olarak ise 180.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 16.03.2021 14:00 belirlendi.