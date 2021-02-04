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Haberler Ekonomi Porshe’a, Jaguar’a binen daha fazla vergi verecek

Porshe’a, ’a binen daha fazla vergi verecek

Porshe’a, Jaguar’a binen daha fazla vergi verecek

4.2.2021

ELEKTRİKLİ otomobil satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının artırılması sektörün gündemine de damga vurdu. Motor gücüne göre elektrikli araçlarda en düşük ÖTV oranı yüzde 10'a, en yükseği de yüzde 60'a yükseltildi. Elektrikli araç üretimi teşvik edilirken diğer yandan vergi ayarlamasına gidilmesi doğrudan milyonluk lüks ve ultra lüks araçları ilgilendiriyor. Buna göre matrahı 1.5 milyon lira olan bir Porche'un 225 bin lira olan vergisi 900 bin liraya çıktı. Porche'u olan 675 bin lira daha fazla vergi ödeyecek. Yerli otomobil üretimine de destekler sürecek.

HAZAL ATEŞ

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