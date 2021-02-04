Portakal ihracatı yüzde 41 yükseldi

Türkıye'nin 2020 yılı portakal ihracatı, önceki yıla göre yüzde 41 artarak 129 milyon dolara ulaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen sene yaklaşık 60 ülkeye portakal gönderilirken Rusya, 63 milyon 482 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 19 milyon 111 bin dolarla Irak ve 15 milyon 314 bin dolarla Ukrayna takip etti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, analiz konusunda herhangi bir problem yaşamadıklarını belirterek, "Yaşanan artışta salgın nedeniyle oluşan talebin etkisi büyük. 347 milyonu mandalina olmak üzere narenciye ihracatında toplam 933 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik." dedi.

Uçak, bu yıl iklim şartlarında bir değişiklik olmazsa bunu 950 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.