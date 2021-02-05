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12 sözleşmeli avukat alacak

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda 'nün 12 sözleşmeli avukat alacağı duyuruldu

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak

05.02.2021, 13:00

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 12 sözleşmeli avukat alacağı duyuruldu. Sözkonusu duyuruda, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona "28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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