Esnafın 6 aylık kredi borcu ertelendi

Kovid-19 sebebiyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankasından kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçları ertelendi. Diyarbakır'da incelemelerde bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.



ÇALIŞANLARA GÜVENCE

Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri daha sonra tahsil edilecek. Erteleme süresince çalışan sayısını azalttığı tespit edilen esnaf ve sanatkârlar kredi erteleme kapsamından çıkarılacak.

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru şartı aranmaksızın ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilerek belirlenen taksit sayısı değiştirilmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle ertelendi. Kararla kredisi ertelenen esnaf ve sanatkârdan erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan sayısında erteleme dönemi boyunca azalma tespit edilen esnaf ve sanatkârlar erteleme kapsamından çıkarılacak.

Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmeye devam olunacak.



TAKİBİ YAPILMAYACAK

Borcu ertelenmiş esnafların talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek.

Söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.



FAİZ İNDİRİMİ ESAS ALINACAK

ERTELEME süresince esnaf ve sanatkarlara uygulanan faiz indirim oranları esas alınacak. Borçları ertelenmiş esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.