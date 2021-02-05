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Haberler Ekonomi İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

67 öğretim üyesi alacak

Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi olmak üzere 67 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi 67 öğretim üyesi alacak

05.02.2021, 12:57

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik'in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması gerekmekte.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinden yayınlanan ilanda yapılacak alıma ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

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