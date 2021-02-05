Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşında beklenen gün geldi: Bugün hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat'ta hesaplara yatırıyoruz" demişti.

Söz konusu ödemeler banka hesaplarına bugün yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay daha uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.