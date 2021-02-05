TEKNOFEST için başvurular 28 Şubat’a kadar yapılabilecek

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TARNET desteğiyle düzenlenecek tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmalarına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek. İstanbul'da 21-26 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te helikopter tasarımı ve model uydu gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek. Bu yıl tarım teknolojileri ve tarımsal insansız kara aracı yarışmaları da gerçekleştirilecek.

Bu yıl organizasyon kapsamında 33 dalda yarışmalar yapılacak. Bu çerçevede, tarım teknolojileri alanında düzenlenecek yarışmalar, akıllı tarım teknolojileri, sulama ve gübreleme sistemleri, sera otomasyon sistemleri, tarımda drone teknolojilerinin kullanılması, otomatik dümenleme sistemleri, dijital feromon tuzak teknolojileri, erken uyarı sistemleri ve hayvancılık teknolojileri alt başlıklarında gerçekleştirilecek.

Tarım teknolojileri alanındaki yarışmada birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira ve üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.