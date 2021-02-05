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Haberler Ekonomi Türk Telekom’un gelirleri yıllık bazda yüzde 20 arttı

’un gelirleri yıllık bazda yüzde 20 arttı

Türk Telekom’un gelirleri yıllık bazda yüzde 20 arttı

5.2.2021

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, NG Enjoy Sapanca'da düzenlenen basın toplantısında, 2020 yılında başarılı bir performans sergilediklerini belirterek, "Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 20 arttı, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi gördük." dedi. Türk Telekom olarak 2020'yi başarıyla geride bıraktıklarını belirten Önal, "Yüksek teknoloji alanındaki birikimimiz, insan odaklı müşteri deneyimimiz, kesintisiz iletişim anlayışımız ve fiber dönüşüm yatırımlarımız bu başarımızın dört ana sac ayağını oluşturuyor. Bunları yaparken pusulamız 'değerli hissettirmek' üzerine kurulu. Hedefimiz ise Türkiye'nin dijital dönüşümünün mimarı olmak." ifadelerini kullandı. Önal, 5G'ye hazır hale gelmek için yatırımları aralıksız sürdüreceklerini vurguladı.

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