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Haberler Ekonomi 14 Şubat güllerinde ‘kara leke’ kabusu

14 Şubat güllerinde ‘kara leke’ kabusu

14 Şubat güllerinde ‘kara leke’ kabusu

6.2.2021

TÜRKIYE'DE kesme çiçek üretiminin yüzde 45'ini karşılayan İzmir Menderes'te, sel baskınında seralardaki çiçeklere balçık bulaşması yüzünden 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanacak güllerin bir kısmında 'kara leke' kabusu yaşanıyor. Kadınlar Günü ve Anneler Günü için dikilen bazı çiçekler de zarar görürken, Menderesli üreticiler zarar görmeyen çiçekleri Sevgililer Günü için piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bölgedeki bazı üreticiler seralardaki güllerin yüzde 70-80'inin zarar gördüğünü söyledi.

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