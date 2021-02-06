Gıdada fahiş fiyata savunma almadan ceza

Vatandaşların ucuz gıda tüketmesi, fiyat artışlarının önüne geçilmesi için denetim başta olmak alınan tedbirlere dün bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı'nca fahiş fiyat artışı denetimlerinde asgari savunma süresi 10 günden 7 güne düşürüldü. Mevcut uygulamada, üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı uygulanamıyor.

Yeni düzenleme ile fahiş fiyat için istenen savunmanın yapılmaması para cezası verilmesini engellemeyecek.

Son 20 günde yapılan denetimlerde 250 firmaca satılan bin 150 üründe fahiş fiyat tespit edildi. Verilen 7 günlük sürede savunmasını yapmayan bu firmalara para cezası verilecek.



KARARLA ÖNÜ AÇILMIŞ OLDU

Gıdada zamların önüne geçmek için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde de değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle Kurul'un üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine savunmasını almadan idari para cezası vermesinin önü açıldı, Kurul'un görev tanımı değişti. Yönetmeliğin yeni halinde 'gerekli hallerde' savunma alınacağı hükme bağlandı.

Yapılan başka bir önemli değişiklik de para cezası verilmeden önce savunma alma zorunluluğunun kaldırılması oldu. Ayrıca yönetmelikteki "üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunması alınmadan Kurul tarafından idari para cezası kararı alınamaz ve uygulanamaz" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.



DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

FIYAT denetimleri sıkılaştırılırken, gıda fiyatlarını etkileyen, yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler de yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nca son 20 günde yapılan denetimlerde 4 bin 300 firmada 50 bine yakın ürün denetlendi. Denetimlerde yüzde 2.3 civarında üründe fahiş fiyat belirlenirken, fahiş fiyat arıtışına giden firmalardan savunmaları alındı. Ticaret Bakanlığı fahiş fiyat uygulayanları tespit için Ürün Takip Sistemi'nde "karekod" uygulamasına geçiyor.

Hazal ATEŞ