Sosyal destekler 46 milyarı geçti

Hem işçi hem işvereni korumak için tüm imkanlar seferber edilirken, salgınla mücadele sürecinde kısa çalışma ödeneği kapsamında 3.8 milyon çalışana 27.6 milyar lira ödeme yapıldı. Ocak ayına ilişkin ödemeler de dün başladı. Bu kapsamda dün 1 milyon 320 bin kişiye 2.1 milyar lira kısa çalışma parası ödendi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin dün itibariyle yatırıldığını duyurdu. İşten çıkarma yasağı 17 Mart'a kadar uzatılırken kısa çalışma ödeneği yani nakdi ücret desteği ise Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte 28 Şubat'a kadar uzatılmıştı.



TAVANI YÜKSELDİ

Sosyal koruma kalkanı kapsamında bugüne kadar verilen destekler 46 milyar lirayı geçti. Önceki yıl brüt 4 bin 414 lira, net 4 bin 381 lira olan kısa çalışma ödeneğinin tavanı yeni yılda brüt 5 bin 366 liraya, net olarak da 5 bin 325 liraya çıktı.