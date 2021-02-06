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Haberler Ekonomi Tire Ticaret Odası’ndan ögrencilere tablet destegi

Tire Ticaret Odası’ndan ögrencilere tablet destegi

Tire Ticaret Odası’ndan ögrencilere tablet destegi

6.2.2021

TİRE Ticaret Odası (TTO) ve TOBB işbirliği ile temin edilen 73 klavyeli tablet eğitim yılının ikinci dönemi öncesi İlçe Mili Eğitim Müdürü Ogün Derse'ye teslim edildi.
Tabletlerine kavuşan Tireli öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine destek sağladıkları için mutlu olduklarını belirten TTO Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, "Eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanındayız. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

NADİR UYSAL

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