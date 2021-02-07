Adapazarı'nda icradan satılık 525 metrekare arsa

Mahkeme Adapazarı İstiklal Mahallesi'nde bulunan 525 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. 15,8 metre cephesi bulunan, etrafı çevrili ve bahçe düzeni yapılmış olduğu belirtilen arsanın satış bedeli olarak ise 1.766.106 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.03.2021 14:00 belirlendi.