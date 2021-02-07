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Haberler Ekonomi Adapazarı'nda icradan satılık 525 metrekare arsa

'nda icradan satılık 525 metrekare arsa

'nde bulunan 525 metrekare büyüklüğünde arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda arsanın satış fiyatı ve satış tarihi de belirtildi.

Adapazarı'nda icradan satılık 525 metrekare arsa

07.02.2021, 09:45

Mahkeme Adapazarı İstiklal Mahallesi'nde bulunan 525 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. 15,8 metre cephesi bulunan, etrafı çevrili ve bahçe düzeni yapılmış olduğu belirtilen arsanın satış bedeli olarak ise 1.766.106 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.03.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgi için tıklayınız

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