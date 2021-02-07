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Haberler Ekonomi Ankara Çankaya'da icradan satılık daire

'da icradan satılık daire

'nın ilçesinde bulunan 171,56 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı ve tarihi de belirtildi.

Ankara Çankaya'da icradan satılık daire

07.02.2021, 09:52

Mahkeme Ankara Çankaya'da bulunan 4+1 ve 171,56 metrekare büyüklüğünde olan daire için satış kararı verdi. Çift asansör, kapalı ve açık otopark, sesli diafon sistemi ve B sınıfı Enerji Belgesi olduğu belirtilen dairenin satış fiyatı olarak ise 1.100.000 TL belirlendi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 30.03.2021 11:40 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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