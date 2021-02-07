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Haberler Ekonomi Apple’ın ilk bilgisayarı 10.6 milyondan satılıyor

’ın ilk bilgisayarı 10.6 milyondan satılıyor

Apple’ın ilk bilgisayarı 10.6 milyondan satılıyor

7.2.2021

Teknoloji firması Apple şirketinin ilk bilgisayarı Apple-I, E-bay üzerinden 1.1 milyon sterline (10 milyon 658 bin lira) satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan bilgisayarın hala çalışan altı bilgisayardan biri olduğu belirtildi. Şu anki fiyatının piyasaya sürüldüğü 1976'daki orijinal fiyatından yaklaşık 2 bin 250 kat daha fazla olan bilgisayarı 1978'de satın alan Blake 'Apple-1' şirketinin kurucu ortakları Steve Jobs ve Steve Wozniak, Apple adı altında geliştirdi. Bilgisayarın 1976'da piyasaya sürülen ilk ürün olduğu ifade edilirken, toplamda üretilen 200 Apple-1'den 175'inin satıldığı ve her birinin 666 dolardan satışa çıkarıldığı kaydedildi.

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