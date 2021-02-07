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Haberler Ekonomi Erzurum Horasan'da icradan satılık arsa

'da icradan satılık arsa

'un ilçesinde bulunan 1.499,85 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Arsanın satış fiyatı ve tarihi ilan üzerinde ayrıca belirtildi.

Erzurum Horasan'da icradan satılık arsa

07.02.2021, 09:59

Mahkeme Erzurum'un Horasan ilçesinde bulunan 1.499,85 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. İlanda yer alan bilgilere göre arsa üzerinde yapı bulunmamakta ve arsanın satış fiyatı olarak ise 194.980 TL belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.03.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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