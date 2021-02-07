Erzurum Horasan'da icradan satılık arsa

Mahkeme Erzurum'un Horasan ilçesinde bulunan 1.499,85 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. İlanda yer alan bilgilere göre arsa üzerinde yapı bulunmamakta ve arsanın satış fiyatı olarak ise 194.980 TL belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 29.03.2021 14:00 belirlendi.